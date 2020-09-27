Макей: некоторые страны злоупотребляют трибуной ООН, в том числе и по отношению к Беларуси

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые страны злоупотребляют трибуной ООН в угоду своим политическим амбициям, в том числе и по отношению к Беларуси. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил во время выступления на общей дискуссии 75-й сессии Генассамблеи ООН, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы с сожалением отмечаем усугубившиеся попытки ряда стран в угоду своим узким политическим амбициям злоупотреблять трибуной ООН, включая Совет Безопасности. Речь идет, в том числе, о сфокусированном внимании отдельных западных стран к ситуации в Беларуси, которая действительно сейчас сложилась непростая в силу определенных обстоятельств, навязанных нам, прежде всего, извне", - отметил Владимир Макей.

Он напомнил, что в августе этого года на выборах Президента Республики Беларусь большинство граждан проголосовало за действующего главу государства. "Народ сделал свой выбор. Выбор в пользу стабильного и процветающего государства. Выбор в пользу мира и добрососедства. Выбор в пользу устойчивого развития. Однако вместо того, чтобы уважать этот выбор, мы видим устремления раскачать ситуацию в стране. После неудавшейся попытки навязать нам "цветную революцию", мы испытываем внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя", - заявил министр.-0-