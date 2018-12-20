Макей: необходимо продолжить укрепление и развитие традиций белорусской дипломатии

20 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Необходимо продолжить укрепление и развитие традиций белорусской дипломатии. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на торжественной церемонии поднятия флага МИД Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в истории нашего министерства знаменательный день, в самом полном смысле этого слова. Впервые в истории официальный флаг Министерства иностранных дел Республики Беларусь будет поднят на этом флагштоке. Это - огромная честь для всего коллектива белорусского внешнеполитического ведомства", - подчеркнул глава ведомства, обращаясь к коллегам, ветеранам дипломатической службы, гостям торжественной церемонии.

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