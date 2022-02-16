Макей: ни санкционная, ни горячая война никому не выгодны

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ни санкционная, ни горячая война никому не выгодны. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил сегодня на пресс-конференции в Минске, говоря о напряженности вокруг Украины, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я не думаю, что кому-то выгодны любые действия, которые приведут к горячей фазе войны. Убежден, ни Москве, ни Минску, ни Киеву это не выгодно. Возможно, это выгодно тем, кто находится страшно далеко отсюда", - заметил Владимир Макей.

Он обратил внимание, что истерия вокруг возможного нападения России на Украину разносится из-за океана. "Здесь же ни холодная война, ни санкционная война, ни горячая война никому не выгодны ни с какой точки зрения. Более того, мы как государство, которое находится на геополитическом разломе между Востоком и Западом, в первую очередь будем ощущать на себе последствия подобного рода действий. Руководство Беларуси, лично Президент Лукашенко, категорически выступало против каких-либо действий, которые могли бы привести к напряженным отношениям как между нашей страной и соседними государствами, так и другими государствами", - сказал министр.

"Мы никогда не говорили, что хотим воевать. Мы всегда говорили, что хотим торговать", - подчеркнул глава МИД.-0-

Фото Максима Гучека