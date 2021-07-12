Макей о будущем Беларуси и России: оно прописано в Договоре о создании Союзного государства

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Будущее отношений Беларуси и России уже прописано в Договоре о создании Союзного государства. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью телеканалу RT, сообщает БЕЛТА.

"Будущее наших стран прописано в Договоре о создании Союзного государства, который был заключен достаточно давно, много лет назад. И мы просто обязаны выполнить положения этого договора. И там сказано, что мы создаем Союзное государство и строим тесное взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах и областях", - сказал Владимир Макей.

Глава белорусского МИД отметил, что в Договоре о создании Союзного государства предусмотрены конкретные направления взаимодействия и конкретные шаги, которые в прошлом не были сделаны. Поэтому на каком-то этапе обеим странам пришлось вернуться к подготовке союзных программ, карт по углублению интеграции, направленных на реализацию положений этого договора.

"Они предусматривают создание или единых, или согласованных, или общих политик в конкретных сферах и областях промышленности, сельского хозяйства - таможенная, налоговая и так далее и тому подобное. Цель - создание единого торгово-экономического пространства, что, я считаю, абсолютно в интересах обоих наших государств. Поэтому, в принципе, конструкция, которая должна появиться в будущем, прописана в Договоре о создании Союзного государства. И мы должны исходить из этого. Задача сейчас состоит в том, чтобы искусственно не подстегивать процессы, действительно выстроить на ежедневной основе нормальное сотрудничество между Беларусью и Россией во всех областях, о которых я уже упомянул. А дальше мы будем смотреть. Сама жизнь, сама практика покажет, какой формат может получиться в итоге по результатам этого сотрудничества", - заключил министр.-0-