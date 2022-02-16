Макей о конфликте в Украине: должна быть искренняя готовность всех сторон к решению вопроса

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Должна быть искренняя готовность всех сторон к решению вопроса по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом на пресс-конференции в Минске заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень важно, чтобы в данной ситуации соблюдались те договоренности, которые достигнуты в свое время. Я имею в виду минские договоренности, - отметил министр. - Были достигнуты очень важные и серьезные соглашения, которые позволяют разрешить эту сложную ситуацию на востоке Украины".

Он констатировал, что стороны упрекают друг друга в несоблюдении этих договоренностей. "Нам кажется, что все-таки слово за Киевом. И Киев не сдерживает своих обещаний, не выполняет те соглашения, под которыми стоит его подпись. Надо проявить добрую искреннюю волю со всех сторон и попытаться разрубить этот гордиев узел. Должна быть искренняя готовность всех сторон к решению этого вопроса", - подчеркнул Владимир Макей.-0-