Макей о миграционном кризисе: ЕС наобещал с три короба, но конкретной помощи мы не получили

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поведение стран Европейского союза на белорусской границе абсолютно отличается от тех европейских демократических ценностей, которые они постоянно проповедуют. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1" после участия в заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ, которое состоялось в Стокгольме, сообщает БЕЛТА.

"Мы поднимали на всех уровнях, на всех встречах тему, связанную с миграционной ситуацией на границе между Беларусью и Европейским союзом и тему, связанную с поведением соседних стран, которое абсолютно отличается от тех европейских демократических ценностей, которые они постоянно проповедуют", - подчеркнул Владимир Макей.

Министр отметил, что ОБСЕ напрямую не вовлечена в разрешение миграционного кризиса, но Беларусь работает с профильными международными структурами: Международной организацией по миграции, Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, ЮНИСЕФ и другими организациями.

"В принципе реальное взаимодействие и реальная помощь исходит только от таких организаций и от наших общественных организаций, включая Белорусское общество Красного Креста. Что касается Европейского союза, который наобещал с три короба, прислал техническую миссию, которая отказалась даже встречаться с мигрантами, то мы, кроме словесных каких-то заявлений, ничего конкретного не получили от них. Мы пытаемся объяснить ситуацию: "Коллеги, давайте работать вместе над тем, чтобы вот эти две тысячи человек, которые настойчиво хотят попасть в Европейский союз, убедить или вернуться обратно, или же найти возможность действительно для воссоединения семей, которые проживают в Германии, Нидерландах и в каких-то иных странах. Ничего, кроме только лишь известных телефонных разговоров и поездок каких-то технических миссий, мы не имеем ", - обратил внимание дипломат.

По словам Владимира Макея, на встречах в Стокгольме он проинформировал своих зарубежных коллег о сложившейся ситуации и таком отношении Европейского союзе к проблеме. Те в свою очередь поднимали эти вопросы на своих встречах.

"Я не стал запрашивать встречу с господином Боррелем (верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. - Прим. БЕЛТА), понимая, что это бесполезно, но попросил, чтобы мои коллеги донесли это ему. По моей информации, эта просьба доведена. Посмотрим, что будет дальше. Мы со своей стороны делаем все возможное для того, чтобы разрешить эту ситуацию, участвуя и в возврате тех мигрантов, которые законно въехали в нашу страну, и пытаясь убедить оставшихся принять какое-то четкое осознанное решение. Проблема лишь в том, что очень многие хотят попасть в Европейский союз для воссоединения семей. И наше предложение состояло в том, что давайте вместе пытаться убедить их принять какое-то четкое решение в ту или иную сторону. К сожалению, от европейских партнеров, которые много говорят, мы никаких конкретных действий в ответ не получили", - подытожил глава МИД.-0-