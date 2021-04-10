Макей о призывах псевдопатриотов к санкциям: они совершают преступление против своего народа

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей высказался о действиях некоторых деструктивно настроенных псевдопатриотов, в том числе находящихся за границей, которые всячески пытаются помешать сотрудничеству с Беларусью и призывают к санкциям. Соответствующие заявления он сделал в интервью программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА

"Я пытаюсь понять их логику. Но грустно становится от того, что им весело, что народу становится хуже. Любое дальнейшее ужесточение санкций приведет к тому, что гражданское общество, о котором они "пекутся", перестанет существовать. И это будет, я считаю, абсолютно обосновано в данной ситуации, - отметил министр. - В моем понимании те лица, которые призывают сейчас к санкциям, совершают преступление против своего народа. Я считаю, что именно так это надо расценивать".

Владимир Макей привел конкретные примеры организаций, которые стали жертвами такого контрпродуктивного подхода: "Уже много раз упоминался санаторий в Друскининкае. Или взять компанию "Амкодор", которая занимается производством дорожно-строительной, лесозаготовительной техники - порядка 10 тыс. рабочих страдают. Или взять компанию, которая строит "Минск Мир" - она даже в это трудное пандемическое время нашла возможность, чтобы с какой-то скидкой предоставлять квартиры нуждающимся людям. И против нее вводят санкции. Скажите, это нормально, это гуманно с точки зрения здравомыслящего человека? Думаю, вряд ли".

"Соответствующие лица, которые убежали на Запад, предлагают подобного рода действия в надежде, что станет плохо жить, не будут выплачивать зарплаты и народ выйдет на улицы и сметет этот "ненавистный режим". Ну а что дальше? Что останется после того, как такая гипотетическая революция свершится? Останутся руины, из которых Беларусь, скорее всего, уже не восстанет", - считает глава МИД.-0-