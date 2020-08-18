Макей обсудил с главой МИД Швеции ситуацию в Беларуси и взаимодействие с ЕС и ОБСЕ

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД Швеции Анн Линде состоялся 18 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

"Собеседники обменялись мнениями о развитии поствыборной ситуации в Беларуси и вокруг нее, а также обсудили перспективы взаимодействия Беларуси с Европейским союзом и ОБСЕ", - отметили в пресс-службе ведомства.

В МИД добавили, что сегодня у Владимира Макея запланирован ряд телефонных разговоров с коллегами. В частности, он также созвонился с главой МИД Финляндии Пекка Хаависто. Как сообщалось, главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о складывающейся ситуации после президентских выборов в Беларуси и перспективах дальнейшего взаимодействия.-0-