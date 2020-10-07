Макей обсудил с главой Региональной делегации МККК сотрудничество в условиях пандемии

Во время встречи. Фото МИД

7 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с главой Региональной делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Российской Федерации, Беларуси и Молдове Ихтияром Аслановым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. "В ходе встречи обсуждены различные аспекты сотрудничества Беларуси с МККК, включая работу над проектом Плана совместных мероприятий Международного комитета Красного Креста и организаций Республики Беларусь на 2021 год, а также участие комитета в противодействии распространению COVID-19 в Беларуси", - говорится в сообщении. МККК - международная гуманитарная организация, которая предоставляет защиту и оказывает помощь пострадавшим в вооруженных конфликтах. Является составной частью Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Основана в 1863 году в Швейцарии.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!