Макей: от эффективных решений в сфере разоружения зависят мир и существование человечества

24 февраля, Минск /Корр БЕЛТА/. От эффективных решений в сфере разоружения напрямую зависят мир и существование человечества. Такую точку зрения выразил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая в видеорежиме на сегменте высокого уровня Конференции по разоружению, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Глава МИД подчеркнул, что Конференция по разоружению зарекомендовала себя как уникальная площадка для ведения переговоров по широкому кругу актуальных вопросов разоружения, нераспространения вооружений и контроля над ними.

При этом министр обратил внимание: "К сожалению, она (Конференция. - Прим. БЕЛТА), как и многие другие разоруженческие механизмы, находится в затяжном кризисе. В этой связи Беларусь, которая председательствовала на заключительной сессии Конференции по разоружению в 2020 году, стремилась к активизации работы данной переговорной площадки и полному использованию ее нерастраченного потенциала".

Белорусская сторона выступает за преодоление существующих разногласий, а также за скорейший запуск предметной работы Конференции по разоружению на основе всеобъемлющей и сбалансированной программы деятельности. "Убеждены, что позитивный эффект от прогресса на разоруженческом треке неизбежно распространится и на другие сферы взаимодействия. От эффективных и долгосрочных решений в сфере международной безопасности и разоружения напрямую зависят мир, стабильность, достижение устойчивого развития и, в конечном итоге, само существование человечества", - заявил Владимир Макей.-0-