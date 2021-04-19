Макей передал ВОИС инструмент о присоединении к Гаагскому соглашению о международной регистрации промобразцов

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, который находится с рабочим визитом в Швейцарии, передал генеральному директору Всемирной организации интеллектуальной собственности Дарену Тангу инструмент о присоединении к Гаагскому соглашению о международной регистрации промышленных образцов. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

"Присоединение к третьей международной системе регистрации прав интеллектуальной собственности направлено на улучшение бизнес-климата, содействие коммерциализации инновационных продуктов компаниями, а также повышение привлекательности страны для иностранных инвесторов", - отметил министр.

Как сообщалось БЕЛТА ранее со ссылкой на ГКНТ, Беларусь присоединилась к Женевскому акту о правовой охране промышленных образцов. Был подписан соответствующий закон.

Женевский акт обеспечивает функционирование международной системы регистрации и правовой охраны промышленных образцов (внешний вид (дизайн) изделий). В настоящее время участники Женевского акта - 65 государств, в том числе Россия, Армения, Азербайджан, Кыргызстан и другие. Применение Женевского акта позволит упростить процедуры получения белорусскими заявителями правовой охраны промышленных образцов и поддержания патентов на них в силе одновременно на территории всех государств - участников Женевского акта (принцип одного окна).

Использование преимуществ, предоставляемых Женевским актом, также позволит уменьшить расходы белорусских заявителей на получение правовой охраны своего промышленного образца одновременно на территории нескольких государств - участников этого акта.

В Женеве также состоялась встреча Владимира Макея с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом. Стороны подчеркнули долгосрочный и программный характер сотрудничества Беларуси и ВОЗ по широкому спектру направлений.-0-