Макей: переговоры с Хэйлом прошли в атмосфере абсолютной открытости и доверия

17 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Переговоры с Дэвидом Хэйлом прошли в атмосфере абсолютной открытости и доверия. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня после встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом, передает корреспондент БЕЛТА.

Переговоры Дэвида Хэйла с Президентом Беларуси длились больше часа, состоялась также встреча с министром иностранных дел. "Мы обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, в том числе самые чувствительные - политические, в сфере прав человека, вопросы экономического диалога. Должен констатировать, что сегодняшние переговоры прошли в атмосфере абсолютной открытости и взаимного доверия", - подчеркнул глава белорусского МИД.

По его словам, стороны говорили не только о текущем состоянии двусторонних отношений, но и об их перспективах, обсудили конкретные сферы, в которых можно выйти на новый уровень сотрудничества.

"Визит проходит в важный период в истории белорусско-американских отношений. Достаточно привести тот факт, что господин Хэйл посещает Беларусь - чиновник такого высокого ранга из Государственного департамента приезжает в нашу страну впервые за последние 25 лет", - обратил внимание Владимир Макей.

"У нас есть ощущение того, что взаимное представительство двух стран в Вашингтоне и Минске на уровне временных поверенных в делах уже не отвечает реалиям сегодняшнего дня и требует корректировки. Более высокий уровень представительства мог бы позволить эффективнее реализовать те возможности, которые открываются перед нашими странами", - заявил министр.

Он еще раз отметил, что удовлетворен характером состоявшихся переговоров. Был в том числе обсужден ряд вопросов, связанных с взаимодействием в рамках международных организаций, касающихся ситуации в некоторых регионах, где наблюдается напряженность и конфронтация.

"Я благодарен господину Хэйлу за абсолютно искренний, откровенный и открытый обмен мнениями. Как нам кажется, есть взаимная заинтересованность в дальнейшем углублении и развитии отношений. Мы благодарны нашим американским друзьям за этот интерес. И готовы и дальше поступательно двигаться по пути углубления нашего сотрудничества с целью, чтобы этот процесс стал необратимым", - резюмировал глава белорусского внешнеполитического ведомства.-0-