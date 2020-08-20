Макей: перемены нужны, но не ценой гражданского противостояния или революций

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси нужны перемены, но не ценой гражданского противостояния или революций. Это подчеркнул министр иностранных дел Владимир Макей в своем обращении к сотрудникам системы дипломатической службы Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше. Мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии из-за событий последних дней", - считает Владимир Макей.

Он подчеркнул, что этого белорусы и страна не заслуживают. "Пусть и медленный, но эволюционный процесс в конечном итоге всегда оказывается эффективнее. Мы достойны лучшего, где каждый друг для друга человек, земляк, партнер и целый мир, а не "красный" или "белый", - заявил министр.

Владимир Макей добавил, что белорусы сейчас проходят болезненный этап становления независимого государства, созревания гражданского общества. "Всегда анализируйте ситуацию. Это сложно при таком информационном потоке, но вы это умеете, - обратился он к своим коллегам. - В этот судьбоносный для нашей страны момент как никогда важно отстаивать внешнеполитические интересы Беларуси. Они неизменны, они были, есть и никуда не уйдут. Поэтому без эмоций ответьте себе на вопрос: я все еще могу принести пользу стране на своем участке работы? Я на этот вопрос себе ответил, ибо не хочу потерять свою страну. Если у вас ответ положительный, отбросьте сомнения и давайте продолжать ответственно делать свое дело! Возможно, именно к этому моменту истории вас готовила судьба!"-0-

"Часть нашей работы - созидать и достигать согласия" - Макей обратился к белорусским дипломатам Эти события не могут оставить никого из нас безучастными потому, что мы разделяем общечеловеческие, наши белорусские, ценности, выступаем за единство нации, не приемлем радикализм и неоправданное насилие. Все мы за то, что называется емким белорусским словом "людскасць".