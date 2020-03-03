3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей поблагодарил Венгрию за поддержку в развитии диалога Беларуси и ЕС. Об этом он заявил сегодня журналистам по итогам встречи с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто, передает корреспондент БЕЛТА.

"Отношения с Венгрией развиваются практически во всех сферах, поддерживаются политические контакты, установлен прямой диалог с главой Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей", - сказал министр. Он обратил внимание на высокую степень понимания со стороны Венгрии в вопросах развития диалога Беларуси с Евросоюзом и поддержку страны "по всем вопросам без исключения".

Стороны подписали программу сотрудничества между двумя министерствами на 2020 год. "Это уже стало доброй традицией. Думаю, такая практика продолжится и впредь", - прокомментировал Владимир Макей.

Министр отметил активное развитие сотрудничества Беларуси и Венгрии в торгово-экономической сфере. Наиболее перспективными отраслями он назвал строительство, фармацевтику, атомную энергетику, сельское хозяйство, кредитно-финансовую и банковскую сферы, туризм, инновации. "Есть определенные наработки, которые мы сегодня обсуждали и которые позволят выйти на новый уровень сотрудничества", - сказал Владимир Макей.

Флагманским проектом двусторонних отношений является совместное производство двухэтажных электропоездов Штадлер, которые будут курсировать на пригородных железнодорожных линиях Венгрии. "Есть договоренность, чтобы значительное количество таких поездов поставить в Венгрию", - добавил глава МИД Беларуси.

Вместе с тем, считает он, уровень экономического взаимодействия двух стран далек от степени политического сотрудничества. Поэтому стороны договорились предпринять шаги, реализовать проекты, чтобы исправить ситуацию.

Владимир Макей рассказал, что на переговорах обсуждался вопрос о возможном повышении уровня двусторонних контактов. "Не секрет, что мы говорили о возможных конкретных сроках и датах осуществления таких взаимных визитов, - отметил министр. - Мы придерживаемся точки зрения, что любые визиты высокого и высшего уровня придают серьезный импульс углублению сотрудничества. Понятно, что такие визиты должны быть наполнены конкретным содержанием и давать отдачу".-0-