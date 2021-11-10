Макей: позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал в интервью агентству РИА Новости, фрагменты которого опубликованы в официальном Twitter-аккаунте МИД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого", - сказал Владимир Макей.

Как сообщалось, тема Крыма неожиданно всплыла на состоявшемся 4 ноября заседании Высшего госсовета Союзного государства. Президент РФ Владимир Путин принимал в нем участие находясь в Севастополе по случаю отмечаемого в России Дня народного единства. В этой связи Президент Беларуси Александр Лукашенко в шутку посетовал, что российский коллега не пригласил его в Крым. "Я просто хочу в заключение членам Высшего госсовета пожаловаться. Украина закрыла для Беларуси небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, и другие есть проблемы. И вот Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано. А сделано немало. По дороге провезет в Крым. Но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил. Поэтому я вот с такой жалобой перед членами Высшего госсовета выступаю", - сказал Президент Беларуси.-0-