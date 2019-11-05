Макей представил предложения по развитию "Восточного партнерства" до 2030 года

5 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Глава МИД Беларуси Владимир Макей на юбилейных торжествах в Швеции по случаю 10-летия "Восточного партнерства" представил предложения по развитию этой инициативы на период до 2030 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"5 ноября состоялся первый в истории белорусско-шведских отношений рабочий визит министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в Королевство Швеция, - обратили внимание в пресс-службе. - По приглашению министра иностранных дел Анн Линде и министра по вопросам международного сотрудничества в области развития Петера Эрикссона руководитель белорусского внешнеполитического ведомства принял участие во встрече высокого уровня по случаю десятилетия "Восточного партнерства". В мероприятии также участвовали руководители МИД других стран, охваченных данной инициативой Европейского союза, - Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины, заместитель министра иностранных дел Польши и представители Европейской комиссии".

В своем выступлении Владимир Макей представил предложения Беларуси по развитию "Восточного партнерства" на период до 2030 года, обратил внимание на ключевые проблемы, стоящие перед этой инициативой. Он подчеркнул, что "Восточное партнерство" должно стать регионом стабильности и процветания, нацеленным на конкретные результаты. Министр призвал Евросоюз и далее поддерживать переговоры о вступлении Беларуси в ВТО и приступить к работе над базовым соглашением.

Владимир Макей особо подчеркнул целесообразность упрощения Евросоюзом процедур доступа товаров из стран "Восточного партнерства" на европейский рынок, усиления производственной кооперации между европейскими компаниями и предприятиями из охваченных инициативой государств.

Глава МИД провел встречу с министром иностранных дел Швеции Анн Линде. Руководители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по вопросам отношений Беларуси с Европейским союзом и будущего инициативы "Восточное партнерство". Обсуждены вопросы белорусско-шведских отношений, затронута правозащитная проблематика.

В Риксдаге состоялась встреча руководителя белорусского МИД с председателем парламента Швеции Андреасом Нурленом. Главными вопросами были межпарламентское сотрудничество двух стран, взаимодействие в рамках многосторонних региональных инициатив.-0-

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