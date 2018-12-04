Макей примет участие во встрече СМИД ОБСЕ 6-7 декабря в Милане

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 6-7 декабря в итальянском Милане примет участие в 25-й встрече Совета министров иностранных дел государств - участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.
На мероприятии будет обсуждаться широкий спектр вопросов в рамках трех измерений ОБСЕ: военно-политического, экономико-экологического и гуманитарного. Владимир Макей выступит на пленарном заседании, а также проведет на полях форума несколько двусторонних встреч.
Заседание СМИД является крупнейшим ежегодным мероприятием ОБСЕ, которое проводится для обзора текущей ситуации в регионе, оценки деятельности организации и определения задач на ближайшую перспективу.-0-
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