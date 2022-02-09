Макей принял копии верительных грамот у посла Швейцарии в Беларуси

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей 9 февраля провел встречу с назначенным послом Швейцарской Конфедерации в нашей стране Кристине Хонеггер-Золотухин по случаю вручения ею копий верительных грамот. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
"Глава белорусского МИД отметил символизм данной встречи накануне 30-летия со дня установления дипломатических отношений между Беларусью и Швейцарией и пожелал Кристине Хонеггер-Золотухин успешной работы в целях дальнейшего расширения двусторонних связей", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Кроме того, стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития сотрудничества Беларуси и Швейцарии в политической, торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других областях.-0-