23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе американской стороны 22 марта состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с Дереком Шоле, советником Государственного секретаря США в ранге заместителя Госсекретаря. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Стороны в прагматичном ключе обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе тематику обмена послами. Владимир Макей проинформировал собеседника о ходе процесса подбора кандидатуры на должность посла Беларуси в США.

Дерек Шоле в свою очередь подтвердил готовность назначенного посла США прибыть в нашу страну.

Стороны согласились с необходимостью развития диалога, при этом констатировали наличие существенных разногласий в двусторонних отношениях.

В связи с высказанным Дереком Шоле рядом озабоченностей Владимир Макей призвал американскую сторону объективно подходить к оценке ситуации в Беларуси, акцентировал внимание на контрпродуктивности попыток оказания давления на суверенное государство.

В данном контексте министр обратил внимание на тот факт, что ряд заявлений американской стороны сделаны как под копирку. Владимир Макей также предостерег собеседника от желания воздействовать на работу правоохранительной либо судебной системы Беларуси.

Стороны сошлись во мнении, что в последние годы именно в рамках взаимоуважительного диалога Беларуси и США удалось достигнуть значительного прогресса в двусторонних отношениях.-0-