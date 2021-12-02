Макей провел встречу с генсекретарем ПА ОБСЕ

Владимир Макей и Роберто Монтелла. Фото из твиттер-аккаунта МИД Беларуси

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтелла провели встречу в Стокгольме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Встреча состоялась на площадке стартовавшего в Швеции заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Как сообщалось, глава белорусского внешнеполитического ведомства находится с визитом в Стокгольме. Там он 2-3 декабря принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Во время визита у Владимира Макея запланированы также двусторонние встречи с коллегами, министрами иностранных дел ряда зарубежных государств, руководством ОБСЕ.

Накануне Владимир Макей встречался с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи.-0-