Макей и Сийярто обсудили перспективы сотрудничества Беларуси и Венгрии

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в Стокгольме провел встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
"В фокусе внимания - перспективы сотрудничества Беларуси и Венгрии, подходы сторон по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня", - рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Как сообщалось, глава белорусского внешнеполитического ведомства находится с визитом в Швеции. Там он 2-3 декабря принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Во время визита у Владимира Макея запланированы также двусторонние встречи с коллегами, министрами иностранных дел зарубежных государств, руководством ОБСЕ.-0-