Макей рассказал о возможной повестке дня предстоящей встречи Лукашенко и Путина

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси в интервью РБК рассказал о возможной повестке дня планируемой во второй половине февраля встречи президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщает БЕЛТА.

"Встреча прорабатывается, готовятся соответствующие материалы к этой встрече и с одной, и с другой стороны. И я думаю, что это тоже будет очень важно с учетом того, что уже и премьеры много раз встречались, и мы продвинулись вперед в решении ряда важных для обеих стран вопросов торгово-экономического взаимодействия. Поэтому встреча будет, - сказал министр. - Более того, я считаю, что как раз последние события, которые происходят внутри и вокруг наших стран, могут и обязательно подтолкнут нас к более тесным интеграционным процессам в двустороннем формате и рано или поздно - в многостороннем формате в рамках Евразийского экономического союза. Поэтому, думаю, нашим президентам есть что обсудить, есть о чем поговорить, и будут, мне так кажется, достигнуты серьезные договоренности на перспективу".

Владимир Макей также отметил, что вопросы интеграции в рамках Союзного государства не были заморожены в последние месяцы. "Вопросы нашего более тесного интеграционного взаимодействия обсуждались постоянно. Руководители отраслевых министерств встречались друг с другом. Были совершены взаимные визиты", - сказал он.

Глава МИД напомнил, что буквально недавно вице-премьер России Юрий Борисов приезжал в Беларусь, и в ходе встречи с премьер-министром был достигнут ряд важных договоренностей о сотрудничестве в сфере промышленности. "Поэтому диалог по интеграционной проблематике не прекращался. Текущая рутинная работа проводилась", - подчеркнул Владимир Макей.

По его словам, есть конкретные вещи, которые позволяют говорить о том, что эти интеграционные процессы идут вперед, у президентов на столе будет действительно лежать хороший материал для обсуждения будущего белорусско-российских отношений.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли одной из тем переговоров станет просьба Минска о выделении средств из кредита на АЭС, министр сказал: "Надо переговорить с Министерством финансов, они у нас отвечают за эту сферу, но я думаю, что тема строительства атомной станции как очень важная тема будет обсуждаться. Конкретики я бы не хотел сейчас касаться. Не могу сказать, какие конкретно вопросы будут действительно обсуждаться президентами".

Он также не исключил, что тема взаимодействия в финансово-кредитной сфере может быть затронута. "Но это не значит, что Беларусь будет просить обязательно кредиты у России и просить какой-то помощи. Возможно, будет обсуждаться вопрос финансово-кредитного взаимодействия с точки зрения реализации различных выгодных совместных проектов, которые обсуждались, кстати, в ходе визита вице-премьера Борисова в Беларусь", - заявил Владимир Макей.

Глава МИД в этой связи напомнил, что российский премьер Михаил Мишустин недавно посещал Карелию и в качестве позитивного примера привел совместный белорусско-российский проект по производству машин для лесного хозяйства. "У нас этим занимается предприятие "Амкодор". Нам нужно двигаться по пути совместной кооперации, которая позволит действительно вывести нашу интеграцию на новый уровень", - отметил министр.-0-