Макей рассказал, от чего зависит будущее Беларуси

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Будущее Беларуси в большей степени зависит от того, смогут ли союзники и партнеры в Евразии и мире прийти к соглашению друг с другом. Об этом Министр иностранных дел Владимир Макей заявил в своем выступлении на онлайн-конференции высокого уровня "Использование межрегиональной интеграции для достижения Целей устойчивого развития", передает корреспондент БЕЛТА.

"Будущее Беларуси в большей степени зависит от того, смогут ли союзники и партнеры в Евразии и мире прийти к соглашению друг с другом. Наши безопасность и благополучие неразрывно связаны с этим фактором. Именно поэтому, используя все возможности, Беларусь на постоянной основе выступает за диалог на международной арене", - сказал глава МИД.

По его словам, Беларусь исходит из того, что региональная экономическая интеграция должна быть наиболее эффективно использована в достижении Целей устойчивого развития, содействовать согласованности в экономической политике государств - членов интеграционных образований.

"Это позволит достигнуть эффекта мультипликации для национальных экономик - основ целостной системы региональной и глобальной устойчивости, - уверен министр. - Более того, можно надеяться, что успех долгосрочного межрегионального диалога, который мы инициируем сегодня, поможет нам преодолеть последствия коронавирусной пандемии и своевременно и в полном объеме выполнить Повестку дня - 2030".-0-