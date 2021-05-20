"Не просто очередная конференция в ZOOM" - Макей заявил о запуске нового многостороннего процесса

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в своем выступлении на онлайн-конференции высокого уровня "Использование межрегиональной интеграции для достижения Целей устойчивого развития" заявил о запуске нового многостороннего процесса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мероприятие, которое мы организуем с нашими уважаемыми партнерами из Барбадоса и Секретариата ЮНКТАД, не просто очередная конференция в ZOOM (ZOOM - сервис для проведения онлайн-видео-конференций. - Прим. БЕЛТА). В период пандемии мы все уже привыкли встречаться в виртуальном формате, но сегодняшняя конференция особенная - благодаря этому мероприятию мы запускаем новый многосторонний процесс, необходимость которого уже назрела", - сказал министр.

Он напомнил, что в течение многих лет Беларусь продвигает инициативу "интеграции интеграций", которая нацелена на установление устойчивых контактов и диалога, обмен наилучшими практиками по взаимодействию между различными интеграционными группами. Так, в 2016 году в Минске состоялась конференция высокого уровня "Закладывая основы в Европейском регионе для экономической интеграции и устойчивого развития до 2030 года". "Сейчас наша цель - вывести эту инициативу с регионального на глобальный уровень", - заявил Владимир Макей.

По его словам, опыт председательства Беларуси в Евразийском экономическом союзе в 2020 году и Содружестве Независимых Государств в 2021-м убедил в необходимости дальнейшего более тесного сотрудничества между региональными интеграционными объединениями.

"Наша цель - подтолкнуть региональные интеграционные структуры и входящие в них государства-члены к обмену мнениями о выработке коллективных решений на общие вызовы, в том числе появившиеся в свете пандемии COVID-19. Мы бы хотели провести дискуссию в форме "мозговой атаки", чтобы найти ответы, в которых мы чрезвычайно нуждаемся в сегодняшнее неспокойное время", - отметил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

"Мы твердо считаем, что альтернатива эффективному мультилатерализму отсутствует. Наша инициатива откроет его новое измерение, будет способствовать его усилению через взаимодействие между регионами планеты, играть объединительную роль без разделения и фрагментации. В результате этой инициативы мы могли бы наладить сотрудничество между интеграционными объединениями, создав то, что объединяет нас всех", - заявил Владимир Макей.

Он рассказал, что инициатива призвана на практике продемонстрировать то, что различные интеграционные проекты не "заклятые противники". Всестороннее сотрудничество между ними возможно и необходимо. Взаимозависимость интеграционных объединений позволит избежать "вредоносной конкуренции" и возникновения новых разделительных линий в мире.

"На фоне сложной геополитической ситуации в мире и растущей региональной напряженности наравне с расширением применения неопротекционистских и односторонних принудительных мер мы остро, как никогда ранее, нуждаемся в универсальной объединительной повестке", - уверен министр.

Владимир Макей с удовлетворением отметил широкое участие в онлайн-конференции министров иностранных дел, руководителей международных организаций и интеграционных объединений. "Ваша вовлеченность подтверждает своевременность и важность белорусской инициативы", - сказал он.

"Процесс, который мы запускаем сегодня, может получить дальнейшее развитие на Конференции ЮНКТАД-15, 7-м Всемирном инвестиционном форуме в Абу-Даби в этом году, на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и других международных площадках. Мы ожидаем, что он послужит общей целью для большей взаимосвязи и гармонизации интеграционных экономических проектов в контексте выполнения ЦУР. Приглашаю вас стать сегодня свидетелями начала пути, который, надеюсь, станет долгосрочным и значимым", - резюмировал глава белорусского МИД.-0-

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