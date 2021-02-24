Макей: разоруженческая повестка дня имеет первостепенное значение для всего международного сообщества

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разоруженческая повестка дня имеет первостепенное значение для всего международного сообщества. Такую точку зрения выразил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая в видеорежиме на сегменте высокого уровня Конференции по разоружению, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Важно прийти к пониманию, что в условиях кризиса безопасности, турбулентности и усугубляющихся противоречий между ключевыми мировыми игроками разоруженческая повестка дня имеет первостепенное значение для всего международного сообщества", - сказал глава белорусского МИД.

Он считает, что пренебрежение международными договоренностями в области разоружения и контроля над вооружениями способствует росту недоверия, влечет за собой угрозу военной конфронтации и создает предпосылки для возникновения конфликтов.

Владимир Макей назвал важным шагом на пути преодоления негативных тенденций продление Россией и США Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. "Рассчитываем, что принятое решение заложит прочный фундамент как для укрепления действующих механизмов в области контроля над вооружениями и разоружения, так и разработки новых договоренностей в данной сфере", - подчеркнул министр.

Он также обратил внимание, что белорусская сторона готова к предметной и конструктивной работе на данном направлении. "Подтверждением тому является наше предложение по возобновлению международного диалога, направленного на преодоление военно-политической напряженности и восстановление доверия, - продолжил глава внешнеполитического ведомства. - В этих целях нами выдвинуты инициативы о разработке многосторонней политической декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности с целью заполнения правового вакуума, образовавшегося после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также о создании пояса цифрового добрососедства с целью снижения рисков конфронтации в киберпространстве".-0-