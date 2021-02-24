Макей: разоруженческая повестка дня имеет первостепенное значение для всего международного сообщества

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 24 февраля 2021
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:06 Следователи ищут потерпевших от действий мошенницы из Ошмян Происшествия
17:02 Здоровая нация, кадры и межрегиональные центры - Петришенко обозначил приоритеты для здравоохранения Общество
16:55 Администратора деструктивного Telegram-чата установили в Минске Происшествия
16:54 Жителя Гродно задержали за попытку сексуального насилия Происшествия
16:51 Казахстан с 1 марта смягчает карантинные ограничения В мире
16:50 Минчанин проник ночью в офис компании и похитил из сейфа Br40 тыс. Происшествия
16:48 Новые поезда ЗАО "Штадлер Минск" появятся на первой линии минского метро Регионы
16:48 Инициатива ФПБ по ограничению роста цен обеспечит доступность продуктов и медикаментов - Манкевич Общество
16:39 Беларусь вынесет на обсуждение ПА ОБСЕ проект резолюции о профилактике наркомании среди молодежи Общество
16:36 ЕЭК и Суд ЕАЭС намерены объединить усилия по устранению препятствий на внутреннем рынке союза Экономика
16:30 Благодарность от потомков: в День защитников Отечества "Евроопт" поздравил ветеранов Общество
16:29 Союзные парламентарии обсудят новые проекты и программы в социальной сфере Политика
16:16 Клуб молодых промышленников открылся в Гомельской области Регионы
16:06 При строительстве третьей линии минского метро на полгода прервется трамвайное движение до станции "Озеро" Регионы
16:05 В Бресте в этом году запланировали компенсационные посадки 5,5 тыс. деревьев Регионы
16:03 Средняя зарплата в Беларуси в январе составила Br1290 Общество
16:01 Гендиректор холдинга: счастливая семья - основа сильного государства Регионы
15:57 Новое месторождение нефти открыто в Хойникском районе Экономика
15:53 Пиневич отметил положительную тенденцию в обеспечении медиков жильем Общество
15:48 Финалистка "100 идей для Беларуси": патриотизм играет огромную роль в воспитании молодого поколения Общество
15:48 Макей: от эффективных решений в сфере разоружения зависят мир и существование человечества Политика
15:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1279 пациентов с COVID-19, выписаны 1444 Общество
15:45 Казахстан заинтересован в белорусском опыте развития молочной и сахарной отраслей Экономика
15:40 Экспорт белорусской сельхозпродукции в Казахстан в 2020 году вырос более чем на 20% Экономика
15:39 Макей: разоруженческая повестка дня имеет первостепенное значение для всего международного сообщества Политика
15:34 Путин заявил о попытках поставить Россию под внешний контроль и готовящихся провокациях В мире
15:30 Оршанец во время ремонта украл почти $7 тыс. у пенсионерки Происшествия
15:28 Лекарственный рынок стабилен, обеспечено бесперебойное снабжение больниц и аптек - Пиневич Общество
15:26 ЕС теряет более 12 млрд евро в год из-за изменения климата В мире
15:22 Чемпионат мира по плаванию на короткой воде перенесен Спорт
Все новости
Все новости
Политика
24 февраля 2021, 15:39

Макей: разоруженческая повестка дня имеет первостепенное значение для всего международного сообщества

Владимир Макей. Фото из архива
Владимир Макей. Фото из архива

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разоруженческая повестка дня имеет первостепенное значение для всего международного сообщества. Такую точку зрения выразил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая в видеорежиме на сегменте высокого уровня Конференции по разоружению, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Важно прийти к пониманию, что в условиях кризиса безопасности, турбулентности и усугубляющихся противоречий между ключевыми мировыми игроками разоруженческая повестка дня имеет первостепенное значение для всего международного сообщества", - сказал глава белорусского МИД.

Он считает, что пренебрежение международными договоренностями в области разоружения и контроля над вооружениями способствует росту недоверия, влечет за собой угрозу военной конфронтации и создает предпосылки для возникновения конфликтов.

Владимир Макей назвал важным шагом на пути преодоления негативных тенденций продление Россией и США Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. "Рассчитываем, что принятое решение заложит прочный фундамент как для укрепления действующих механизмов в области контроля над вооружениями и разоружения, так и разработки новых договоренностей в данной сфере", - подчеркнул министр.

Он также обратил внимание, что белорусская сторона готова к предметной и конструктивной работе на данном направлении. "Подтверждением тому является наше предложение по возобновлению международного диалога, направленного на преодоление военно-политической напряженности и восстановление доверия, - продолжил глава внешнеполитического ведомства. - В этих целях нами выдвинуты инициативы о разработке многосторонней политической декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности с целью заполнения правового вакуума, образовавшегося после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также о создании пояса цифрового добрососедства с целью снижения рисков конфронтации в киберпространстве".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Макей МИД
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Политика
Фото из архива Союзные парламентарии обсудят новые проекты и программы в социальной сфере
Владимир Макей. Фото из архива Макей: от эффективных решений в сфере разоружения зависят мир и существование человечества
Владимир Макей. Фото из архива Макей: раскручивается спираль новой гонки вооружений
Дмитрий Песков. Фото ТАСС Песков: встреча президентов Беларуси и России в Сочи была конструктивной и откровенной
Фото из архива Эксперты: встреча Лукашенко и Путина подтвердила стратегический характер отношений двух стран
Михаил Ковалев. Фото из архива Ковалев: отрадно, что год начался с благоприятной для экономик встречи президентов Беларуси и России
Главное
Фото из архива Лукашенко и Путин провели телефонный разговор в развитие состоявшихся накануне переговоров
Совмин установил предельно допустимый рост цен на социально значимые товары
В Беларуси за 2021 год планируется построить 4 млн кв.м жилья
Скандинавский комфорт - от 2600 рублей за метр. Выбирайте квартиры в новостройках "Осло" и "Стокгольм" в Minsk World
Топ-новости
Сергеенко: в Беларуси созданы все возможности для развития творческой инициативы молодежи
Здоровая нация, кадры и межрегиональные центры - Петришенко обозначил приоритеты для здравоохранения
Эксперты: встреча Лукашенко и Путина подтвердила стратегический характер отношений двух стран
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1279 пациентов с COVID-19, выписаны 1444
Беларусь призывает к скорейшему запуску предметной деятельности Конференции по разоружению - Макей
Благодарность от потомков: в День защитников Отечества "Евроопт" поздравил ветеранов
При строительстве третьей линии минского метро на полгода прервется трамвайное движение до станции "Озеро"
Гендиректор холдинга: счастливая семья - основа сильного государства
Профессор о последствиях COVID-19, эффективных лекарствах и ожидании третьей волны
"Белоруснефть": кустовой метод бурения скважин доказал эффективность
Средняя зарплата в Беларуси в январе составила Br1290
Мингорисполком и облисполкомы проведут 27 февраля прямые телефонные линии
Патриотическое воспитание и роль новых медиа в сохранении истории обсудили на форуме в Минске
Онлайн-конференция о декларировании доходов граждан за 2020 год пройдет 25 февраля на сайте БЕЛТА
Большой проект поддержки тяжелобольных детей и их семей запущен в Беларуси
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.