Макей: решения саммита ОДКБ в Астане лежат в русле политики Беларуси

8 ноября, Астана /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Решения саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Астане лежат в русле политики Беларуси. Такое мнение высказал журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом мы оцениваем итоги саммита как положительные. Принят ряд важных решений. В том числе тех, которые в свое время инициировала Беларусь. К сожалению, понадобилось несколько лет для того, чтобы, например, принять решение о статусах партнера или наблюдателя. Хотя это очевидное и необходимое. Принят ряд других важных решений, в том числе тех, которые носят закрытый характер. А также ряд решений, связанных с информационной безопасностью, борьбой с терроризмом, и так далее. Мы считаем, что саммит действительно удался. Те решения, которые приняты на этой встрече, лежат в русле политики нашей страны", - заявил министр.

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