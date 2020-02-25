Макей: сохраняя приверженность России, Беларусь укрепляет отношения на евро-атлантическом векторе

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сохраняя приверженность выполнению своих обязательств перед Россией как стратегическим союзником и основным торговым партнером, Беларусь продолжает укреплять отношения на евро-атлантическом векторе. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей на расширенном заседании коллегии МИД, где подводились итоги работы органов дипломатической службы за 2019 год, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время заседания

Глава внешнеполитического ведомства назвал прошедший год довольно напряженным, но результативным. "Мы сумели сохранить, а местами существенно нарастить темпы и объемы дипломатической работы. Увеличилась интенсивность и расширилась география зарубежных визитов на высшем и высоком уровнях, - подчеркнул Владимир Макей. - Динамично развивалось двустороннее взаимодействие с нашими зарубежными партнерами на всех треках. Сохраняя приверженность безусловному выполнению своих обязательств по отношению к России - нашему стратегическому союзнику и основному торговому партнеру, Беларусь продолжила укреплять позитивную тенденцию к нормализации отношений на евро-атлантическом векторе".

Сергей Румас

Владимир Макей отметил существенные подвижки в диалоге с США, о чем свидетельствуют первые за последние 25 лет визиты в Беларусь представителей Администрации США высокого ранга.

"В 2019 году мы также смогли сделать наше взаимодействие с Евросоюзом еще более прагматичным, с его выстраиванием в расчете не на год-два, а на более длительную перспективу. Традиционно интенсивными оставались политический диалог и двустороннее сотрудничество со странами СНГ и Грузией, где мы продолжили активно внедрять уже хорошо зарекомендовавшую себя практику укрепления межрегиональных связей с акцентом на торгово-экономическую составляющую", - отметил министр.

По его словам, последовательно укреплялось взаимодействие со странами Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, в том числе стратегическое партнерство с Китайской Народнй Республикой, чему способствовали контакты и взаимные визиты на высшем и высоком уровнях с Китаем, Египтом, Зимбабве, Кубой, Объединенными Арабскими Эмиратами, Сирией.

На уровне главы государства Беларусь предложила новые важные инициативы, направленные на создание атмосферы доверия, содержательное наполнение нового широкого международного диалога по вопросам безопасности ("Хельсинки-2") и формирование на примере Беларуси "истории успеха региональной безопасности".

Наряду с этим не снижалась активность в работе МИД и загранучреждений по реализации других, уже узнаваемых белорусских инициатив: партнерства интеграций, по противодействию торговле людьми, продвижению интересов стран со средним уровнем дохода, поддержке традиционной семьи, достижению Целей устойчивого развития.

"Показательно, что наиболее знаковые многосторонние задачи и инициативы выходят за чисто ведомственные рамки и становятся общенациональным делом, - подчеркнул Владимир Макей. - Имею в виду, например, выполнение международных обязательств в контексте устойчивого развития".

Министр также обратил внимание, что Беларусь продемонстрировала и продолжает демонстрировать свой потенциал в обеспечении эффективной работы интеграционных объединений - ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, а также международных организаций, прежде всего ООН и ОБСЕ.

"Важным вектором приложения наших усилий оставались вопросы "визовой либерализации", расширения договорно-правовой базы международного сотрудничества, защиты законных прав и интересов белорусских граждан за рубежом. В 2019 году в белорусские загранучреждения за оказанием различного рода правовой помощи обратилось более 3 тыс. наших граждан", - сказал министр.-0-

Фото Максима Гучека