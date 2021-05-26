Макей: сценарии дестабилизации ситуации радикальными методами реализуются с целью превратить Беларусь в изгоя

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сценарии по дестабилизации ситуации радикальными и силовыми методами реализуются Западом с одной целью - превратить Беларусь в изгоя. Об этом заявил глава МИД Владимир Макей, выступая в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр рассказал о санкциях со стороны Запада, финансовой подпитке и содержании беглых марионеток. "Различные сценарии по дестабилизации ситуации радикальными и силовыми методами реализуются с одной целью - превратить Беларусь в страну-изгоя. Примеров масса", - подчеркнул Владимир Макей.

"Жесткое давление оказывается на наши посольства в ряде так называемых правовых государств. Доходит до психологических и физических угроз, оскорбляется знамя, при этом местные власти предпочитают не замечать подобного либо реагировать с опозданием, - рассказал министр. - Так, сегодняшний случай - поступают угрозы вплоть до того, чтобы поджечь здание. Охрана здания белорусского посольства в Вильнюсе вообще открыто заявила, что получила указание не реагировать от политического руководства государства и департамента государственной безопасности".

Он коснулся темы глумления над государственными символами Беларуси - то есть чувствами белорусского народа. Владимир Макей назвал недопустимым предложение латвийского депутата взять в заложники сборную Беларуси по хоккею. "Это действительно показатель культурного развития латвийских политиков", - заметил он.

"И как бы это прискорбно ни было, наша соседка Украина бежит впереди планеты всей с особым давлением, стремясь заслужить похвалы от известных покровителей. Все это нельзя назвать иначе, как глумление над соседом, который никогда не доставлял проблем, строя конструктивные отношения, - продолжил министр. - Фактически царит закон джунглей. Такой подход совершенно не приемлем не только с точки зрения международного права, но и элементарных позиций нравственности и морали".

"Хотя, может быть, и хорошо, что некоторые показали свое истинное лицо", - резюмировал Владимир Макей.-0-