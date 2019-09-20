Макей возглавит белорусскую делегацию на 74-й сессии Генассамблеи ООН

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей примет участие в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая открылась 17 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

"Общая дискуссия с участием глав государств, правительств и руководителей внешнеполитических ведомств начнется 24 сентября и завершится 30 сентября. Белорусскую делегацию возглавит министр иностранных дел Владимир Макей", - рассказал Анатолий Глаз.

Визит главы внешнеполитического ведомства Беларуси в Нью-Йорк планируется 22-29 сентября. Предполагается, что Владимир Макей примет участие в нескольких мероприятиях высокого уровня. В их числе политический форум по устойчивому развитию, конференция по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и специальное заседание по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Под председательством Беларуси пройдет пятая министерская встреча Группы друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми. В ней примут участие высокие представители 23 государств и руководители Управления ООН по наркотикам и преступности, структуры "ООН-женщины", организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Запланировано участие Владимира Макея в традиционных встречах министров иностранных дел стран Организации Договора о коллективной безопасности и Центрально-Европейской инициативы, Движения неприсоединения. Совместно с руководителем Контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым запланирован брифинг по итогам недавно состоявшейся в Минске международной контртеррористической конференции.

Министр иностранных дел Беларуси совместно с российским коллегой Сергеем Лавровым откроет фотовыставку, посвященную 110-летию со дня рождения Андрея Громыко. Также Владимир Макей выступит на заседании высокого уровня Совета безопасности ООН, посвященном роли сотрудничества ООН с региональными организациями в укреплении мира и безопасности.

Как ранее заявил председатель 74-й сессии Генассамблеи постоянный представитель Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банде, приоритетными будут вопросы ликвидации бедности и голода, обеспечения образования и борьбы с изменением климата.

В первые дни работы новой сессии будут решаться в основном процедурные вопросы, в том числе связанные с распределением пунктов повестки дня по шести основным комитетам ассамблеи. 23 сентября пройдет саммит по климату, его цель - согласовать конкретные пути выполнения Парижского соглашения. Главные темы предстоящего саммита: переход на возобновляемые источники энергии, финансирование мер по сдерживанию изменения климата и налог на углероды, сокращение промышленных эмиссий и экологизация экономики. 24 сентября начнутся общие прения, перед участниками которых выступят 97 глав государств, пять вице-президентов, 46 глав правительств и 38 министров. Перед началом общих прений генеральный секретарь представит государствам - членам ООН свой ежегодный доклад о работе организации.

Генеральная ассамблея является одним из главных органов ООН. Она состоит из представителей всех государств-членов, каждое из которых имеет один голос. Решения по важным темам, таким как вопросы мира и безопасности или прием новых членов, требуют двух третей голосов. Решения по другим вопросам принимаются простым большинством.-0-