Макей: взят курс на искусственную политическую изоляцию Беларуси, подрыв ее экономики

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взят курс на искусственную политическую изоляцию Беларуси, подрыв ее экономики. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей во время встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня ситуацию в мире вокруг Беларуси можно назвать новой реальностью. Идет наращивание военно-политического противостояния, экономического соперничества между основными геополитическими игроками. Пандемия коронавируса предопределила агрессивную конкуренцию на всех рынках. Резко усиливается протекционизм как страновой, так и в рамках интеграционных образований. Многие вообще перестали играть по правилам", - сказал Владимир Макей.

По его словам, находящаяся на геополитическом разломе Беларусь, стремящаяся проводить независимую политику и являющаяся в этом плане своеобразным раздражителем для Запада, в полной мере ощущает негативное влияние этих тенденций на себе. "Глубоко убежден, что без геополитических предпосылок, спровоцировавших агрессивное вмешательство извне и борьбу за Беларусь, ситуация в нашей стране развивалась бы совершенно по-другому. Сегодня ясно, что после провала блицкрига взят курс на искусственную политическую изоляцию Беларуси, подрыв экономики путем введения беспрецедентных санкций. Нам некоторое время придется не просто жить с этим, но и выстоять", - отметил министр.

Владимир Макей подчеркнул, что в этих условиях основные усилия МИД направлены, с одной стороны, на выработку шагов по сдерживанию давления Запада и введения ответных мер, с другой - на мобилизацию необходимой международной поддержки Беларуси, наращивание сотрудничества с ключевыми партнерами в других регионах мира, развитие новых связей и расширение присутствия белорусской продукции на зарубежных рынках.

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