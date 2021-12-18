Макей: Запад поучает нас демократии, но сам же нарушает все мыслимые нормы международного права

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад постоянно поучает Беларусь демократии, но сам же нарушает все мыслимые нормы международного права. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью телеканалу RT Arabic, сообщает БЕЛТА.

"Запад постоянно поучает нас демократии, призывает соблюдать верховенство закона. В данном случае в отношении мигрантов Запад, в частности Польша и страны Балтии, нарушил все мыслимые нормы международного права, морали и этики", - подчеркнул Владимир Макей.

Министр обратил внимание: по всем нормам международного права европейские страны должны были рассмотреть прошение беженцев об убежище, но вместо этого они избивали мигрантов, а порой и убивали, перебрасывая тела обратно через границу.

"То, что происходило некоторое время назад на границе, когда мигранты пытались мирно через контрольно-пропускной пункт попасть на территорию Европейского союза, а Польша применила в холодную температуру водометы против женщин и детей, слезоточивый газ, - это не поддается никакому объяснению, - подчеркнул глава МИД. - Естественно, мы не можем в данном случае говорить, что Польша и страны Балтии являются государствами - олицетворением демократии".

Владимир Макей также упомянул о польском военнослужащем, который попросил в Беларуси убежища. По словам министра, "он рассказывает о чудовищных вещах, которые происходили на территории Польши".-0-

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