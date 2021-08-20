Маркевич и Мезенцев обсудили расширение культурно-гуманитарных связей в Союзном государстве

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20 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Планы по дальнейшему расширению культурно-гуманитарных связей в Союзном государстве обсуждены сегодня на встрече государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева и министра культуры Беларуси Анатолия Маркевича, сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства."Обсуждались инициативы, посвященные сохранению общей исторической памяти о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом и противодействию попыткам фальсификации истории, - отметили в Постоянном комитете. - Отдельное внимание было уделено сотрудничеству между музеями Беларуси и России, реализации совместных выставочных проектов".В частности, был затронут вопрос о создании в рамках историко-просветительского проекта "Поезд Победы" новой экспозиции, посвященной партизанскому движению в годы Великой Отечественной войны."Также обсуждались вопросы дальнейшей реставрации, реконструкции, музеефикации сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" за счет средств бюджета Союзного государства", - добавили в Постоянном комитете.-0-