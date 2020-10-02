Марзалюк: санкции ЕС нужно рассматривать как попытку сохранить лицо

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции Европейского союза в отношении отдельных белорусских чиновников - это попытка ЕС сохранить лицо. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк.

"Санкции носят скорее ритуальный характер и должны сохранить, скажем так, лицо Евросоюза в этой ситуации, чтобы продолжать одевать на себя тогу борцов за "настоящую" демократию против "ненастоящей" белорусской", - считает Игорь Марзалюк.

Игорь Марзалюк обратил внимание, что у тех, кто стоял за насильственными протестами 9-11 августа и потом, не получилось взять власть нахрапом, разрушить белорусскую систему власти. "Несмотря на все удары в бубен, Евросоюз должен сохранить возможность говорить с тем человеком, который является реальным лидером в стране. С тем человеком, который реально руководит страной и возглавляет белорусское государство, секрет Полишинеля, что это - Александр Лукашенко", - сказал председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке.

Он убежден, что в Евросоюзе нет консолидированной позиции о необходимости санкций в отношении Беларуси. "Евросоюз в лице старой Европы - это одно, а одиозная политика Польши и подтанцовывающей рядом с ней Литвы - это совершенно другое. Поляки хотят создать новый центр силы в рамках Евросоюза. Они мечтают если не о статусе сверхдержавы, то о статусе регионального лидера в Центральной и Восточной Европе. Это, по сути, мечта о реинкарнации Речи Посполитой в новых геополитических реалиях", - полагает Игорь Марзалюк.

Однако, по его мнению, против этого выступает реальный центр силы в Евросоюзе - Германия. "Именно позиция Германии определяет то, что Лукашенко нет в этом списке и вряд ли он там появится. Потому что он реальный сильный лидер, а в политике всегда уважают силу", - считает депутат.

Игорь Марзалюк предположил, что неслучайно от таких санкций дистанцировались США. "Поэтому в данном случае санкционный список - это демонстрация того, что новая старая оппозиция потерпела сокрушительное фиаско, она проиграла. Если называть вещи своими именами, то всех, кто топил за госпожу Тихановскую, их якобы союзники банально слили", - уверен депутат.-0-