Мерике Кокаев: Беларусь - один из важнейших партнеров Эстонии в регионе

20 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Беларусь - один из важнейших партнеров Эстонии в регионе, заявила глава эстонской дипмиссии в Беларуси Мерике Кокаев на мероприятии по случаю Дня независимости Эстонии, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат подчеркнула, что сотрудничество Беларуси и Эстонии развивается активно и результативно. "Через многочисленные совместные программы мы работаем над тем, чтобы поддержать стремление белорусского народа построить сильное и стабильное государство. Вместе работаем над усилением экономического развития. Беларусь является одним из наших важнейших партнеров в регионе", - сказала Мерике Кокаев.

"Наша независимость досталась нам 102 года назад нелегко, и эта борьба заставила проникнуться неизменным уважением к суверенитету других стран, - отметила посол. - Именно поэтому мы поддерживаем независимую Беларусь - всегда как партнеры, всегда на равных. И свидетельство этому - высокий уровень диалога Эстонии и Беларуси".

Дипломат приветствовала на мероприятии эстонскую бизнес-делегацию и отметила значимость развития деловой дипломатии и торговых белорусско-эстонских отношений, а также важность обмена визитами.-0-

Министр иностранных дел Эстонии в ближайшее время планирует посетить Беларусь "У нас хорошие наработки и перспективы расширения торгово-экономических отношений с учетом заинтересованности бизнеса двух стран", - сказал заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко.

Беларусь продолжит прилагать усилия по созданию в регионе пояса добрососедства - Кравченко "Белорусская сторона рассчитывает на активное плодотворное взаимодействие по самому широкому кругу вопросов повестки дня и развития инициатив в ООН", - сказал заместитель министра иностранных дел Беларуси.