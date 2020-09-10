Мезенцев: Россия и Беларусь вместе

10 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Россия и Беларусь вместе. На это обратил внимание журналистов, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев сегодня по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Дипломат назвал очень успешными совсем недавно состоявшиеся в Минске переговоры глав правительств двух стран Романа Головченко и Михаила Мишустина, членов правительства. "Это подтверждение огромного пласта двусторонних экономических отношений. Это еще раз говорит, что Россия и Беларусь вместе", - заявил российский посол.

"Мы ждем встречи глав двух государств Владимира Путина и Александра Лукашенко в ближайшее время, что также подтвердит ту практику отношений, которую, мы очень хотим в это верить, разделяют миллионы людей", - подчеркнул дипломат.

Дмитрий Мезенцев также заявил: "Никогда в России ни на каком уровне - на уровне отношений обычных людей, которые не включены в политический процесс, на уровне региональном, федеральном - к народу Беларуси иначе как к братскому и к Беларуси иначе как к братской стране никто отношения не высказывал. Так было, так есть и так будет".-0-