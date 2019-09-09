Межмидовские консультации по взаимодействию стран СНГ в ООН пройдут в Москве 11 сентября

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межмидовские консультации на тему "О координации позиций государств Содружества по вопросам повестки дня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также другим проблемам, затрагивающим интересы СНГ" пройдут 11 сентября в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

На встрече представители внешнеполитических ведомств намерены обсудить вопросы, касающиеся взаимодействия делегаций СНГ в Организации Объединенных Наций, приоритетов стран Содружества на 74-й сессии Генассамблеи ООН, обменяться мнениями об инициативах Великобритании, озвученных на Глобальной конференции по свободе СМИ, которая прошла в Лондоне в июле этого года.

Кроме того, участники консультаций рассмотрят работу Генеральной Ассамблеи ООН по реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.-0-