МИД: Беларусь настроена на сохранение коммуникации и продолжение диалога с ЕС

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь настроена на сохранение коммуникации и продолжение диалога с Евросоюзом. Об этом заявил сегодня журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, сообщает БЕЛТА.

"Санкции - это конец политики. Поэтому ключевой вопрос сейчас - есть ли у ЕС политика в отношении Беларуси. У нас - есть. Во внешней политике Беларуси Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Анатолий Глаз подчеркнул, что "в любых условиях, при любой обстановке мы настроены на сохранение коммуникации и продолжение, пусть и сложного, но диалога".-0-