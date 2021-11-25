МИД: Беларусь никакого участия в организации миграционного кризиса не принимает

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 25 ноября 2021
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:19 Спортсмены Гомельской области за пять лет завоевали на международных стартах 532 медали Спорт
14:18 Миклашевич: конституционные изменения учитывают назревшие потребности общества Общество
14:16 Пожертвовать жизнью ради спасения других могли только люди, любящие жизнь: сослуживцы вспоминают Героев Общество
14:14 Захарова: Россия призывает Польшу принять меры по прекращению применения силы к беженцам Общество
14:11 Эксперт: обеспечить военную безопасность без вступления в вооруженный конфликт трудно, но возможно Общество
14:06 Воскресенский назвал Дуду, Моравецкого и Качиньского польскими всадниками Апокалипсиса Общество
13:58 "Сохранить лучшее и заложить основу развития". Сергеенко о главных принципах работы над Конституцией Общество
13:58 Умер оперный певец Леонид Зимненко В мире
13:42 Россия призывает Запад отменить неправомерные санкции против белорусской авиации Общество
13:37 Савиных: мир должен развиваться в интересах всех, а не только избранных Общество
13:35 Около 600 электрозарядных станций до конца года появятся в Беларуси Регионы
13:16 МИД: Беларусь никакого участия в организации миграционного кризиса не принимает Политика
13:13 Ипатов: главная цель изменения Конституции - сохранить Беларусь независимым государством Общество
13:12 МИД о заявленной помощи беженцам от ЕС: ни одного платежа от Европы пока не поступило Общество
13:11 Житель Лепельского района подключил самодельное взрывное устройство к авто жены Происшествия
13:10 Шумилин: нужно объединить усилия ученых СНГ, чтобы сделать экономики конкурентоспособнее Технологии
13:09 Белорусский рубль на торгах 25 ноября ослаб к трем основным валютам Экономика
13:07 Миклашевич подчеркивает важность активного участия граждан в обсуждении проекта обновленной Конституции Общество
13:03 "Мы не хотим возвращаться: в Курдистане нас убьют. Хотим жить в Европе". Беженцы в ТЛЦ устроили стихийный митинг Регионы
13:00 Воскресенский: проект изменений в Конституцию отвечает общественному запросу и современным реалиям Общество
12:58 ФОТОФАКТ: "Это вопрос нашей жизни!" - беженцы устроили стихийный митинг в ТЛЦ Регионы
12:57 Путин снял Калашникова с поста главы Федеральной службы исполнения наказаний В мире
12:52 Шпаковский: в корне конституционные основы Беларуси меняться не будут Общество
12:41 "Дальнейший шаг по пути развития народовластия". Сергеенко о проекте обновленной Конституции Общество
12:32 Российские эксперты проведут партнерскую проверку энергоблока №2 БелАЭС Экономика
12:27 Нацбанк определил требования к операторам сервисов онлайн-заимствования Экономика
12:23 В Бресте на перекрестке столкнулись микроавтобус и маршрутка Происшествия
12:14 Грузовик врезался в осветительную мачту в Минске Происшествия
12:12 Власти Минска обеспокоены ростом наркооборота и потребления наркотиков в городе Регионы
12:12 Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси в выходные Общество
Все новости
Все новости
Политика
25 ноября 2021, 13:16

МИД: Беларусь никакого участия в организации миграционного кризиса не принимает

Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
Воскресенский назвал Дуду, Моравецкого и Качиньского польскими всадниками Апокалипсиса
МИД о заявленной помощи беженцам от ЕС: ни одного платежа от Европы пока не поступило

25 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беларусь никакого участия в организации миграционного кризиса не принимает, заявил журналистам пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

Зачастую в СМИ, да и в решениях политиков, отметил он, наблюдается попытка манипулировать, преподносить новости без фактов. "А факт заключается в том, что в мире наблюдается глобальный миграционный кризис. Беженцы, что здесь находятся, бегут не от хорошей жизни. Бегут они из стран, где в свое время хорошо порезвился Запад, со своими экспериментами, в том числе и цветными революциями, оставив в ряде стран хаос", - отметил Анатолий Глаз.

"И Беларусь в этих авантюрах никакого участия не принимала. Мы страна транзита, страна, которая несет из-за этого издержки", - обратил внимание пресс-секретарь МИД. Он привел в качестве примера Францию, из которой на прошлой неделе через Ла-Манш в Великобританию направилось около 1 тыс. беженцев в день. "И никто не объявил Францию гибридным агрессором, не двинул танки на границу. А в отношении 10-миллионной Беларуси полумиллиардный Евросоюз такие обвинения предъявил", - подчеркнул Анатолий Глаз.

"С апреля мы неоднократно предлагали Еврокомиссии обсудить ситуацию на границе, но получили отказ", - сказал он. Тогда же ЕС инициативно приостановил все программы технической помощи пограничного сотрудничества. В числе них была, в частности, программа строительства центра для размещения беженцев. Несмотря на заявления от ЕС, на деле никакой помощи Беларуси не оказывается.

Поднималась и тема отмененных рейсов из Ирака. По словам Анатолия Глаза, беженцам, желающим вернуться домой, преград нет. Наоборот оказывается содействие, в том числе и в оформлении документов. Однако позиция беженцев остается неизменной, отметил пресс-секретарь МИД. Они не хотят возвращаться домой. Они все намерены следовать на Запад.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
миграция МИД
Новости рубрики Политика
Российский политолог: ситуация на границе - очередная попытка разрушить Беларусь
Киселев: ЕС и Польша в отношении беженцев демонстрируют жестокость, черствость и двойные стандарты
Андрей Крутских и Сергей Алейник. Фото МИД Беларусь и Россия обсудили пути наращивания взаимодействия по международной информбезопасности
Фото МИД Беларусь, МОМ и УВКБ подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия
Владимир Арчаков. Фото из архива Арчаков о нападках на Беларусь: Западу нужна показательная порка, публичная казнь
МИД: Беларусь посещают эксперты Еврокомиссии для оценки ситуации с беженцами на границе
Главное
Во время заседания Лукашенко: работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую
"Дальнейший шаг по пути развития народовластия". Сергеенко о проекте обновленной Конституции
Вольфович: международная архитектура безопасности рушится на глазах
СУПЕРАКЦИЯ в Minsk World! Черная пятница начинается СЕГОДНЯ! Лучший момент для инвестиций настал!
Топ-новости
"Посмешище полное". Лукашенко рассказал о новом плане беглых по дестабилизации страны
Миклашевич подчеркивает важность активного участия граждан в обсуждении проекта обновленной Конституции
МИД о заявленной помощи беженцам от ЕС: ни одного платежа от Европы пока не поступило
Пожертвовать жизнью ради спасения других могли только люди, любящие жизнь: сослуживцы вспоминают Героев
Беженцы рассказали, почему не хотят возвращаться на родину
Шпаковский: в корне конституционные основы Беларуси меняться не будут
Россия призывает Запад отменить неправомерные санкции против белорусской авиации
Около 600 электрозарядных станций до конца года появятся в Беларуси
ENSREG одобрила отчет Национального плана действий по итогам проведения стресс-тестов БелАЭС
"Мы не хотим возвращаться: в Курдистане нас убьют. Хотим жить в Европе". Беженцы в ТЛЦ устроили стихийный митинг
Шумилин: нужно объединить усилия ученых СНГ, чтобы сделать экономики конкурентоспособнее
Корреспондент ТАСС: в Беларуси содействуют освещению в СМИ ситуации на границе
Для беженцев на границе уже доставлено свыше 100 т гуманитарной помощи
Вольфович: эвакуационный рейс из Ирака не прибыл в Минск, вылета ожидают около 200 беженцев
СК проводит проверку по факту обнаружения беженцев с телесными повреждениями на границе с Польшей
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Международный кинофестиваль "Лістапад" Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.