МИД: Беларусь заинтересована в развитии отношений с США, но на базе взаимного уважения

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в развитии отношений с Соединенными Штатами Америки, но на базе взаимного уважения. Об этом заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас на самом деле идет диалог. Покойный замминистра иностранных дел Олег Кравченко называл такую ситуацию "критичный диалог". То есть он идет, мы рабочие контакты поддерживаем. И, конечно же, мы заинтересованы в развитии отношений с Соединенными Штатами, но на базе взаимного уважения, суверенитета, независимости и других основополагающих ценностей в международных отношениях", - заявил Анатолий Глаз.

Говоря о действиях американского дипломата Джули Фишер, которая в конце 2020 года была назначена послом США в Беларуси, пресс-секретарь МИД заявил, что белорусская сторона воспринимает ее лишь как "назначенного посла", ведь в полномочия свои она еще не вступила.

Анатолий Глаз также прокомментировал недавний комментарий Министерства иностранных дел Беларуси, сделанный ведомством в связи с заявлением посольства США от 25 марта. Ироничные высказывания белорусского министерства вызвали бурное обсуждение в среде дипломатов и обществе в целом.

Отвечая на обвинения в использовании недипломатичных высказываний, пресс-секретарь МИД пояснил, что за основу было взято заявление американского посольства, поэтому все обвинения надо адресовать ему.-0-