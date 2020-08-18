МИД Беларуси и Финляндии подтвердили заинтересованность в поддержании диалога

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 18 августа провел телефонный разговор с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
"Констатирована взаимная заинтересованность в сохранении каналов коммуникации, продолжении рабочих контактов и поддержании диалога", - отметили в министерстве.
Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о складывающейся ситуации после президентских выборов в Беларуси и перспективах дальнейшего взаимодействия.-0-