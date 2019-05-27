МИД Беларуси и России планируют осенью провести совместное заседание коллегий

27 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министерства иностранных дел Беларуси и России планируют провести осенью нынешнего года совместное заседание коллегий. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам состоявшихся сегодня в Москве переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает корреспондент БЕЛТА.
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