МИД Беларуси: наблюдаем попытку внедрения западными странами практики воздействия на суд через дипломатов

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В настоящее время наблюдается попытка внедрения западными странами новой практики воздействия на суд через дипломатов. Таким образом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал журналистам участившиеся случаи посещения иностранными дипломатами отдельных судебных заседаний и отдельных неправительственных организаций в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Как отметили в МИД, Беларусь с уважением относится к универсально признанным нормам и стандартам, касающимся судопроизводства. Решения о проведении заседаний в открытом или закрытом формате принимаются судебными органами в соответствии с действующим законодательством, в том числе для обеспечения беспристрастного решения по делу и исключения возможности давления на судебные органы.

"В стране созданы условия открытости разбирательства и законодательно закреплены нормы, регулирующие возможность присутствия на судебных процессах, в том числе иностранных представителей (дипломатов, консульских работников) в судебных процессах, где одной из сторон выступает гражданин этого иностранного государства", - пояснил пресс-секретарь МИД.

"Однако в настоящее время мы наблюдаем попытку внедрения западными странами новой практики - практики воздействия на суд через дипломатов. Необоснованное присутствие иностранных дипломатов на открытых судебных заседаниях по делам, не касающимся их граждан, является, по сути, попыткой скрытого участия в принятии судебного решения путем оказания давления на суд. При этом, подчеркну, такое давление оказывается не иностранным гражданином в личном качестве, а именно дипломатом как официальным представителем зарубежного государства. То есть речь идет о де-факто давлении на суд со стороны иностранного государства", - подчеркнул Анатолий Глаз.

По его словам, данная практика неприемлема для любого суверенного государства как с точки зрения недопустимости вмешательства во внутренние дела, так и с точки зрения недопустимости нарушения независимости судебной власти.

"Попытки оказания иностранными государствами давления на белорусскую судебную систему, включая спланированные PR-акции коллективного посещения иностранными дипломатами судебных процессов по делам, напрямую не связанным с гражданами этих зарубежных государств, и не могут рассматриваться иначе как злоупотребление дипломатическим статусом. Мы оставляем за собой право пресекать такие попытки с использованием всех юридических возможностей, в соответствии с национальным законодательством и международным правом, включая механизмы, предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях", - заявили в МИД.

Анатолий Глаз также отметил, что выглядит весьма сомнительной практика посещения иностранными дипломатами неправительственных организаций, тем более официально незарегистрированных, в отношении сотрудников которых ведутся судебные разбирательства в связи с подозрениями в незаконной финансовой деятельности, в том числе с привлечением нелегальных ресурсов из-за рубежа. "Отдельно подчеркну, что необоснованные критические замечания по таким разбирательствам со стороны иностранных дипломатов выглядят особенно странно, поскольку подобная незаконная финансовая деятельность в их странах также преследуется по закону", - добавил пресс-секретарь МИД.-0-