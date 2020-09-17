МИД Беларуси отметил агрессивный характер резолюции Европарламента и отсутствие в ней конструктивных тезисов

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел отметило агрессивный характер резолюции Европарламента по Беларуси и отсутствие в ней конструктивных тезисов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.

"Мы разочарованы тем, как Европарламент, позиционирующий себя в качестве серьезной, объективной и демократичной структуры, не смог найти в себе политической воли заглянуть дальше своего носа, преодолеть однобокость и не стать заложником расхожих штампов", - говорится в документе.

Во внешнеполитическом ведомстве с сожалением констатировали: "Также мы убедились в непонимании происходящих в Беларуси процессов и абсолютной оторванности от реалий, за что данный орган часто критикуют граждане внутри самого ЕС. Примечательно, что документ носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса. Даже если бы и хотелось, то опереться в нем не на что. Анализ просто подменен набором эмоциональных предложений, притом таких, что "кто в лес, кто по дрова", и призывает в никуда".

В МИД подчеркнули, что европарламентариям не помешали бы минимальные знания международного права и уважение суверенитета других стран. "Эти качества гораздо лучше способствуют подлинному прогрессу в межгосударственных отношениях, нежели продемонстрированное желание ультимативно навязывать свое мнение, править миром или хотя бы всей Евразией", - заметили в ведомстве.

"Ущербность призывов к санкциям и сворачиванию отношений для интересов людей из Европы и Беларуси совершенно очевидна. Но понятно, что европарламентарии, в отличие от бизнеса и простых граждан, на себе это не почувствуют, поэтому так легко жонглируют этими категориями. Но на все есть суд истории", - говорится в комментарии.

В белорусском Министерстве иностранных дел посоветовали: "Вместо принятия подобных документов стоило бы задуматься о том, как реально поддержать суверенитет, независимость и стабильность своего соседа и тем самым внести вклад в стабильное и устойчивое развитие своего же европейского континента".-0-