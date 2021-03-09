МИД Беларуси предложил польскому консулу покинуть страну в связи с грубым нарушением Венской конвенции

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД Беларуси предложил консулу Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть Беларусь в связи с грубым нарушением Венской конвенции о консульских сношениях. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

"Временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский 9 марта был вызван в МИД. Во время встречи польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", прошедшем 28 февраля в Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций", - говорится в сообщении.

В Министерстве иностранных дел заявили: "Принципиальная и последовательная позиция белорусской стороны в отношении "проклятых солдат" и их типичных представителей - банды Бурого - остается неизменной и неоднократно доводилась до польской стороны. Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма. Своими преступлениями в местах компактного проживания белорусского национального меньшинства "проклятые солдаты" под командованием Ромуальда Райса поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями. Память о сожженных деревнях, сотнях убитых и искалеченных мирных граждан священна для нашей страны. И Беларусь, и Польша заплатили колоссальную цену за выживание своих народов в той страшной войне".

Белорусская сторона не ставит и никогда не ставила под сомнение возможность и важность взаимодействия дипломатов с собственной диаспорой. "Вместе с тем в нашей стране разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и реабилитация нацизма являются уголовным преступлением, - напомнили во внешнеполитическом ведомстве. - Участием в указанном мероприятии польский представитель грубо нарушил нормы международного права, в частности, Венскую конвенцию о консульских сношениях".

В этой связи польской стороне была вручена нота, в которой консулу Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию Беларуси.-0-

Героизация военных преступников недопустима и чрезвычайно опасна - Данилович