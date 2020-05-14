14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД Беларуси сохраняет оптимизм в отношении выполнения экспортных показателей в 2020 году, хотя сложившаяся из-за пандемии ситуация вносит коррективы во внешнюю торговлю. Об этом заявил журналистам первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый замминистра подчеркнул, что "пока коронавирус никак не сказывается на экспортной программе". "Надеемся, что сможем обеспечить выполнение показателей, которые спрогнозировало на этот год правительство", - добавил он.

Ситуацию с экспортом Андрей Евдоченко охарактеризовал как "очень пеструю". "Не только по отдельным группам товаров, но и даже в одной группе различные товары экспортируются на внешние рынки по-разному, - пояснил он. - Больше всего прибавку имеем по сельскохозяйственной продукции и продовольствию. Здесь имеем в экспорте за первый квартал плюс $120 млн. Основной прирост дала молочная продукция, мясные изделия. Неплохо идем в экспорте по машинам, оборудованию, транспортным средствам. Прирост - $55 млн".

Андрей Евдоченко

Андрей Евдоченко отметил положительные итоги работы деревообрабатывающей отрасли: "Плюс $35 млн в первом квартале за счет прироста экспорта ДСП, ДВП, фанеры, мебели. Так же неплохо сработали текстильщики - плюс $25 млн".

Что касается сферы услуг, то именно их экспорт, по словам первого замминистра, помогают сейчас балансировать торговое сальдо. "В предыдущие годы значительная доля приходилась на транспорт. Сейчас большой прирост идет за счет IT-сектора", - сказал он. Доля услуг в общем объеме экспорта составляет 25%. Раньше этот показатель колебался в пределах 20-21%.

Внешнеторговый оборот товаров в первом квартале сократился на 14,7%. В основном это произошло из-за новых условий поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, волатильной ситуации на рынке калийных удобрений. В сумме падение за счет экспорта нефтепродуктов и калийных удобрений оценивается примерно в $1,3 млрд. "По всем остальным товарам без учета нефтепродуктов, калийных удобрений ситуация неплохая. Темп роста экспорта в первом квартале составил 3,5% при плане 3,2%", - отметил первый замминистра.-0-