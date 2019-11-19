МИД Беларуси: сожалеем, что миссии ОБСЕ не удалось полностью отойти от политизированных оценок

19 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь проявила максимальную транспарентность и пригласила на прошедшие выборы рекордное количество международных наблюдателей. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза о международных оценках парламентских выборов в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Белорусская сторона ознакомилась с заявлениями международных наблюдательных миссий по итогам прошедших парламентских выборов в Беларуси. Принято также к сведению заявление Европейской службы внешних действий по этому вопросу, - отмечается в документе. - В этой связи хотели бы напомнить, что не существует идеальных избирательных систем и при желании можно найти изъяны в любом избирательном процессе в любой стране на пространстве ОБСЕ".

В заявлении также подчеркивается, что Беларусь проявила максимальную транспарентность и пригласила на прошедшие выборы рекордное количество международных наблюдателей. По оценкам многих из них, избирательная кампания прошла спокойно, организованно, открыто, гласно и на конкурентной основе, в полном соответствии с национальным законодательством и нашими международными обязательствами, что подтверждается, в частности, заявлениями миссий СНГ и ШОС.

"Сожалеем, что миссии ОБСЕ, как и в прежние годы, не удалось полностью отойти от политизированных оценок и выводов, - подчеркнули в МИД. - Считаем также, что личная ангажированность и субъективный подход не должны лежать в основе выводов и оценок международных наблюдателей. Что в данном случае можно ожидать от руководителей наблюдательных миссий, которые еще до приезда в страну негативно высказываются о Беларуси и публикуют оскорбительные статьи о стране? Это, кстати, - серьезный вопрос к структурам ОБСЕ, осуществляющим подбор соответствующих персоналий".

"Мы неоднократно говорили нашим западным партнерам, что готовы к конструктивной критике, но никогда не примем безосновательное и тотальное шельмование, а наши избирательные процедуры и законодательство если и будут совершенствоваться, то не по чьей-то указке, а по запросам нашего общества и эволюционным путем. Мы проводим выборы для своей страны и народа, а не в угоду внешним силам", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Беларусь готова к дальнейшему развитию конструктивного взаимодействия в сферах взаимного интереса со всеми нашими международными партнерами, говорится в документе. Только диалог и сотрудничество, а не давление, шантаж и санкции позволят двигаться вперед по вопросам, которые отвечают интересам как самой Беларуси, так и наших партнеров.-0-

Оценка белорусских выборов наблюдателями БДИПЧ ОБСЕ является не совсем объективной - Лебедев "Мы ожидали, что такая оценка прозвучит. На наш взгляд, это не совсем объективная оценка", - сказал председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.