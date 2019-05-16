МИД Беларуси уверен в необходимости отказа от контрпродуктивной дилеммы "с Востоком или с Западом"

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси уверено в необходимости отказа от контрпродуктивной дилеммы "с Востоком или с Западом", заявил сегодня заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко на конференции "Сотрудничество в Восточной Европе в контексте региональных и глобальных вызовов и угроз", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы уверены в том, что отказ от контрпродуктивной дилеммы "с Востоком или с Западом" является вкладом в будущую необходимую и, я надеюсь, неизбежную нормализацию отношений в Европейском регионе или, скорее, в регионе ОБСЕ", - отметил Олег Кравченко.

Главная цель нынешней конференции - поиск путей и методов для налаживания диалога между различными геополитическими сообществами для достижения региональной интеграции в Восточной Европе, а также определение контуров возможной новой системы безопасности с использованием Хельсинкского процесса и белорусской миротворческой инициативы "Хельсинки-2" в регионе Восточной Европы и Евразийского континента в целом. По словам Олега Кравченко, Беларусь по-прежнему будет призывать к диалогу для деэскалации напряженности в то время, как многие выступают против него.

Замминистра обратил внимание, что тема конференции актуальна, поскольку продолжается нарастание не только взаимной критики, но и военного потенциала. "Если смотреть на ситуацию из Беларуси, в качестве риска представляется именно продолжающаяся и усиливающаяся конфронтация. Обмен обвинениями в том, что причина нынешней опасной ситуации - в действиях другой стороны, на наш взгляд, не приведет ни к чему, стороны никогда не смогут договориться", - добавил он.

"В определенной степени стало общим правилом говорить о кризисе доверия и призывать к повышению доверия. Вряд ли на данном этапе и в среднесрочной перспективе это возможно. Видимо, больший смысл имело бы создание системы взаимного сигнализирования отсутствия угрозы. Но даже это сейчас представляется маловероятным", - констатировал Олег Кравченко.

Кроме того, весьма опасным представляется разрушение системы контроля за вооружениями и международной безопасности. "Не скажу, что дело идет к хаосу, но наблюдаемое уже в течение определенного времени прекращение соблюдения договоренностей, согласованных правил, которые все же выполнялись во времена холодной войны, не может не восприниматься как источник для серьезной обеспокоенности", - считает замминистра.

Научно-практическая конференция "Сотрудничество в Восточной Европе в контексте региональных и глобальных вызовов и угроз" 16-17 мая организована Институтом философии НАН Беларуси совместно с филиалом Фонда Розы Люксембург (ФРГ) в России и приурочено к 110-летию со дня рождения министра иностранных дел СССР Андрея Громыко - уроженца Беларуси. В конференции участвуют представители академического, экспертного сообщества из Беларуси, Германии, Польши, России и Украины.-0-