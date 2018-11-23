МИД Германии: межрегиональное сотрудничество с Беларусью становится все более эффективным

23 ноября, Виттенберг /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Межрегиональное сотрудничество Германии и Беларуси становится все более эффективным. Такое мнение высказала на встрече с делегацией Белорусской общественной организации "Породненные города" представитель МИД ФРГ Анн-Катарин Рот, передает корреспондент БЕЛТА.

Анн-Катарин Рот отметила важность 10-й встречи городов-побратимов Беларуси и Германии в Виттенберге. Программа мероприятия предусматривает вопросы экономического развития, роли молодежи в современных процессах. "Это важная для Беларуси и Германии встреча, которая должна способствовать дальнейшему развитию германо-белорусского сотрудничества. Она отражает большую заинтересованность сторон в активизации контактов между городами-побратимами, их желание находить новые формы взаимодействия", - подчеркнула дипломат.

В целом она оценила контакты с Беларусью как успешные: примеров межрегионального и побратимского сотрудничества становится все больше. Анн-Катарин Рот также обратила внимание на ставшие интенсивными связи на политическом уровне и, в частности, приезд в Минск президента Германии, который участвовал в мероприятиях по открытию мемориала в Тростенце.-0-