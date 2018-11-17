МИД: правила уличной демократии неприемлемы в большой политике

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правила уличной демократии неприемлемы в большой политике. Так начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал журналистам недавнее заявление исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Видимо, исполняющий обязанности премьер-министра Армении возомнил себя международным прокурором, уполномоченным карать или миловать. Возможно, это было приемлемо в случае с бывшим генеральным секретарем ОДКБ гражданином Армении Юрием Хачатуровым, но в межгосударственных отношениях существуют вполне четкие нормы протокола и этикета. Наверное, господин Пашинян пока не понял, что правила так называемой уличной демократии неприемлемы в большой политике. Жаль. Надеемся, что со временем это пройдет", - отметил Анатолий Глаз.-0-