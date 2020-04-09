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09 апреля 2020, 13:39

МИД прокомментировал решение ЕС о помощи Беларуси для борьбы с последствиями коронавируса

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9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь обратилась к Евросоюзу с просьбой о дополнительных средствах для финансирования наиболее срочных закупок для медицинских учреждений, а также в целях минимизации прогнозируемых негативных экономических последствий глобального "коронакризиса". Об этом заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, комментируя по просьбе журналистов решение ЕС о выделении Беларуси 60 млн евро, сообщает БЕЛТА.

ЕС намерен выделить Беларуси 60 млн евро на цели здравоохранения и экономикиЕС намерен выделить Беларуси 60 млн евро на цели здравоохранения и экономики
Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель сказал, что посыл является простым и ясным: "Европейский союз готов поддержать партнеров и соседей в эти очень сложные времена, и мы будем максимально гибко реагировать на призывы о помощи, откуда бы они ни исходили".

"У нас с Евросоюзом уже на протяжении многих лет отработана схема сотрудничества в сфере технической помощи, мы сообща планируем наиболее актуальные сферы использования таких средств. Только по линии одного из инструментов - страновой программы ЕС для Беларуси - мы получаем ежегодно около 30 млн евро. Кстати, это на порядок меньше, чем большинство других стран - соседей ЕС", - отметил он.

Сейчас Евросоюз принял решение о выделении в связи с пандемией коронавируса целевой финансовой помощи странам "Восточного партнерства", куда, как известно, входит и Беларусь. "Поэтому логично, что в текущей ситуации мы обратились с просьбой о дополнительных средствах специально для финансирования наиболее срочных закупок для наших медицинских учреждений, а также в целях минимизации прогнозируемых негативных экономических последствий глобального "коронакризиса", - подчеркнул Анатолий Глаз. - Очевидно, что спад деловой активности во всем мире и в той же Европе отразится на наших предприятиях. Поэтому для нас очень важно использовать все возможности, чтобы максимально подстраховаться. Эта работа ведется на уровне правительства, других профильных государственных органов, притом по разным направлениям".

По его словам, Беларусь обсуждает с ЕС различные формы и объемы такого содействия. "Наши партнеры демонстрируют в этом вопросе высокую открытость, что мы весьма ценим. Однако о подробностях говорить пока преждевременно", - сказал пресс-секретарь МИД.

Как сообщалось, Европейский союз намерен выделить Беларуси средства на цели здравоохранения и решение экономических вопросов, связанных с последствиями коронавирусной ситуации. "Общая сумма этой поддержки пока не определена, но я могу заранее сказать, что она составит около 60 млн евро, - сообщил высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности - вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель. - Беларусь запросила помощь для системы здравоохранения, решения макроэкономических и макрофинансовых последствий этой ситуации. Мы изучаем вопрос о том, как можем откликнуться на эти просьбы, в частности в плане оказания экономической поддержки системе здравоохранения и обществу".-0-

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